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Spor, Futbol

İzmir'de beraberlik

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Ali Korkmaz   | 05.12.2020
İzmir'de beraberlik Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapunaru'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 64. dakikasında sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içindeki Lennon'un şutunda top direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Pedro Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Aziz Eraltay'ın pasıyla topla ceza alanına giren Pedro Henrique, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne yollandı.

86. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın pasında ceza aalanı içindeki Soner Aydoğdu'nun vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Napoleoni'nin vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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