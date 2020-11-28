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Spor, Futbol

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Fırat Özdemir   | 28.11.2020
Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Gaziantep

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı.

17. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasının sağından kafayla içeriye gönderdiği pası tamamlayan Mirallas, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

35. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Acquah ile ikili mücadele giren Oğuz Ceylan, hakemin faul kararına yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyuna dışına gönderildi.

50. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Ceza sahası dışında topla buluşan Adem Büyük'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

60. dakikada defansın arkasına sızan Umut Bulut'un şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

74. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Serbest şuta kafayla karşılayan Kana Bıyık'ın şutu fileye gitti: 2-1.

90+5. dakikada konuk ekip skoru tekrar eşitledi. Ceza sahasında Semih Kaya'nın pasıyla buluşan Topalli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

90+6. dakikada hakemin VAR'dan gelen uyarı üzerine golü geçerli saymasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yoğun itirazlarda bulundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

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