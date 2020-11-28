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Spor

Bu yıl yapılamayan Kırkpınar güreşlerinin gelecek yıl takvimi belirlendi

Salgın nedeniyle bu yıl yapılamayan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seneye 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Salih Baran   | 28.11.2020
Bu yıl yapılamayan Kırkpınar güreşlerinin gelecek yıl takvimi belirlendi

Edirne

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye encümeni, 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihini 28 Haziran-4 Temmuz olarak belirledi.

Kırkpınar Güreşlerinin ise 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2021 yılı Kırkpınar organizasyonunun tarihlerini belirlediklerini söyleyerek, "Pandemi maalesef tüm dünyada hayatı en kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Umarım önümüzdeki aylarda aşının da uygulanmaya başlamasıyla koronavirüs kontrol altına alınır ve hayat normale döner. Biz de başta Kırkpınar olmak üzere tüm yağlı güreşlerimizi gönül rahatlığı ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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