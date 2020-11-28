Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın tedavisi devam ediyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi yoğun bakımda süren Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, babasının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
İstanbul
Emre Vural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.