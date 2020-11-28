Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın tedavisi devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi yoğun bakımda süren Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, babasının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ercan Doğan   | 28.11.2020
Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın tedavisi devam ediyor

İstanbul

Emre Vural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı' kayıtlara geçti
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Uzmanından Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'ilaçları kullanın' uyarısı
Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor

Benzer haberler

Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın tedavisi devam ediyor

Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın tedavisi devam ediyor

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Afrika Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli oldu

Kasımpaşa Kulübü teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

Kasımpaşa Kulübü teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu
Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü
Trabzonspor ilk deplasman galibiyetini başkentte aldı

Trabzonspor ilk deplasman galibiyetini başkentte aldı