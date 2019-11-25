Antalya'da beraberlik

Antalya
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarı
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Twumasi'nin sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Jefferson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
7. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasıyla ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Amilton'un vuruşunda, savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.
11. dakikada Chahechouhe'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etmeyi başardı.
23. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın içeriye çevirdiği topla, arka direk hizasında buluşan Twumasi'nin vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
30. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Chahechouhe'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukariu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.
37. dakikada Gaziantep FK, karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan Twumasi'nin ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
41. dakikada Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukariu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada Chahechouhe'nun sağ kanattan yerden ortasında, ön direkte topla buluşan Leschuk'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
73. dakikada Serdar Özkan'ın pasında ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
84. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in ceza sahasına ortasında, arka kale direğinde meşin yuvarlağa yükselen Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'in üstünden ağlarla buluştu: 1-1
90. dakikada sol kanattan Serdar Özkan'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topla buluşan Leschuk'un topuğuyla içeri çevirdiği meşin yuvarlak ters kanata açıldı. Arka direkte Charles'ın vuruşunda, top direğe çarparak auta çıktı.
90+2. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.