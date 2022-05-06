Gaziantep'te beraberlik

Gaziantep
8. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Onur Bulut'un ortasıyla kale önünde buluşan Campanharo'nun kafa vuruşunda topu kaleci Günay Güvenç çeldi.
25. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ise Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Figueiredo'nun çektiği şutu kaleci Lung sola uzanarak elleriyle uzaklaştırdı.
26. dakikada konuk ekip İlhan Parlak ile golü buldu. Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında, İbrahim Akdağ'ın açtığı ortayı kafayla karşılayan İlhan Parlak meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.
27. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Maxim'in ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Gaziantep FK'lı Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Djilobodji'den seken top Ertuğrul Ersoy'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
55. dakikada Yukatel Kayserispor'un orta sahasında gelişen atağında Abdulkadir Parmak'ın ara pasıyla ceza sahasının içerisinde buluşan Carole Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Carole'nin çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.
58. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Kayserispor'un atağında ise Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kalenin üst direğinden döndü.
77. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı korner vuruşunu ceza sahasında karşılayan Sagal'ın kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü.
Yukatel Kayserispor cephesi
Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş maçında önemli oyuncularının sakatlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Dün Cardoso sakatlandı bugün İlhan Parlak maç içinde sakatlandı. Pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı karşı karşıya ve direkten dönen topumuz var. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar var. Bugün 3-4 oyuncu aramızda olsaydı farklı maç izlerdik. Rakip inanılmaz stresli oynadı, bunu değerlendirebilirdik. Salı günü Kayseri için tarihi maça çıkacağız. Kupa maçına odaklanacağız. İnşallah orada adımızı finale yazdırmak istiyoruz."
Gaziantep FK cephesi
Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, lortada geçen bir maç olduğunu söyledi.
Her iki takımında pozisyonlara girdiğini belirten Bulut, "Futbolcularımız stresliydi. Ligde kalabilmek ve devam edebilmek adına 1 puana ihtiyacımız vardı. Futbolcular bu tür durumlarda stresli olabiliyor. Sezonun ikinci yarısında istediğiniz futbolu ilk yarıda olduğu gibi ulaşamadık. Sonuçta önümüze bakmamız lazım. İki maçımız daha var." dedi.
Gazetecilerin, "Taraftarların istifa çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna ise Bulut, şöyle cevapladı:
"Taraftarlarımızdan takımın yanında olmalarını beklerdim. Her şeyin bir nedeni var. Bazı şeyler boşuna gerçekleşmiyor. Her şeyin de zamanı var. Şu an zamanı değil. Taraftar tabii bağıracak. Mutluluğunu ya da mutsuzluğunu belirtecek ama en azından taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim. Bize bağırsınlar biz 30 yıldır taraftar tepkisine alışığız. En azından takımın yanında olmasını isterdim. Her şeyin bir nedeni var o nedenlere gelmek istemiyorum ve o nedenleri açıklamak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacağız."
Bir gazetecinin "Devre arasında transfer istediniz mi? " sorusuna Bulut, "Ekonomik şartlar yoktu transfer yapılamadı. Elinizde ne varsa onunla devam etmek zorundasınız. Bunu ben zorla yönetime yükleyemem. Yönetim ne yapacak. Maddi olarak yoksa, yapamazsınız. Futbolcuların ödemeleri için yönetim zaten çaba gösteriyor. Yabancı transferi yapmak istiyorsanız maddi durumunuz el vermeli. Bu net. Futbolcularımıza güvendik ve devam ettik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.