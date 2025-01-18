Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 bitti

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
12. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Mustafa Burak Bozan kornere gönderdi.
17. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Sorescu'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
65. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Eskihellaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'da kaldı.
90+1. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Diogo Sousa uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.