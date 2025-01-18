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Spor, Futbol

Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 bitti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 tamamlandı.

Okan Coşkun  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 bitti Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

12. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Mustafa Burak Bozan kornere gönderdi.

17. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Sorescu'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

65. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Eskihellaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'da kaldı.

90+1. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+5 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Diogo Sousa uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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