Türkiye Judo Şampiyonası başladı
Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Ankara
Geçen ay Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adına düzenlenen organizasyonun açılış töreninde, 16 yaşında vefat eden sporcunun ailesine plaket verildi.
55 ilden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla Türkiye Judo Federasyonunun tesislerinde düzenlenen şampiyona, yarın tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.