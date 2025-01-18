Başakşehir, sahasında 3 puanı 2 golle aldı

İstanbul
18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0.
45+4. dakikada Davidson'un pasında Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta Taha Şahin, altıpasın içinde topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.
Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Crespo, Kemen ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Grbic gole izin vermedi.
79. dakikada Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.
90+3. dakikada Lima'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte Taha Şahin'in ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.
90+11. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Crespo, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'e verdi. Bu oyuncu, topu arka direkteki Kemen ile buluşturdu. Açısını kaybeden Kemen, arka direğe ortaladı. Ömer Ali, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
Bu sonuçla Süper Lig'de 8. kez kazanan Başakşehir, puanını 29'a çıkardı. 9'uncu yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.
Figueiredo, ligde 6. kez gol sevinci yaşadı
RAMS Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo, bu sezon Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.
Figueiredo, ligin ilk haftasında 1-1 sona eren maçın ardından ikinci müsabakada da Çaykur Rizespor ağlarını sarsmayı başardı.
28 yaşındaki santrfor, Net Global Sivasspor maçında 2, Onvo Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında da birer gole imza atmıştı.
Başakşehir, Figueiredo'nun gol sevinci yaşadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Turuncu-lacivertlilerin ikinci golünü atan Ömer Ali Şahiner ise bu sezon ligde ilk kez ağları sarstı.
Hamza Güreler, maça devam edemedi
Başakşehir'in 18 yaşındaki stoperi Hamza Güreler, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Üçlü savunmanın sağında görev yapan Hamza, sol arka adalesindeki sakatlık gerekçesiyle müsabakaya devam edemedi. Genç futbolcunun yerine 41. dakikada Lucas Lima oyuna dahil oldu.
Onur Ergün, cezalı duruma düştü
Turuncu-lacivertli ekipte Onur Ergün, 68. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Onur, ligin 21. haftasında oynanacak Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Onur Ergün, ayrıca sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda çıkmak zorunda kaldı. 32 yaşındaki orta sahanın yerine 72. dakikada Berat Özdemir oyuna girdi.
Çaykur Rizespor, VAR sonucu kazandığı penaltıyı değerlendiremedi
Karşılaşmanın 79. dakikasında Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.
Ghezzal, Süper Lig'de ilk kez penaltı vuruşundan faydalanamadı. Cezayirli oyuncu, daha önce kullandığı 7 penaltıda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.