Beşiktaş son 4 maçında 3. beraberliğini aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, son 4 maçındaki 3. beraberliğini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada Al-Musrati'nin araya girmesiyle topu önüne alan Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
40. dakikada Van Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan Topçu ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahasının dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
47. dakikada Ntcham'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasında Al-Musrati'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
62. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Immobile, pasını altıpastaki Gedson Fernandes'e çıkardı. Sırtı dönük pozisyondaki Gedson, meşin yuvarlağı hemen yanındaki Rafa Silva'ya verirken oyuncunun dokunuşunda kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı.
63. dakikada Muçi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya kayarak sağ ayağıyla dokunan Rashica'nın vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.
70. dakikada kontratakta Muçi'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Rafa Silva'nın sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk açıyı daraltarak topun ağlara gitmesini önledi.
78. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Muçi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.
82. dakikada Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ercan Kara'nın şutunda, Mert Günok ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90+7. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva'nın son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda, savunmada Schindler bir kez daha çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Adana Demirspor yenilgisinin ardından çıktığı 4 maçta rakiplerine boyun eğmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Samsunspor'la puanları paylaştı, Bodrum FK'yi ise 2-1 mağlup etti.
Bugün oynan maçta ikinci yarıda rakip yarı alanda etkili olan ve gol pozisyonlarına giren Beşiktaş, direkleri ve Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'u geçmedi. Beşiktaş, müsabakanın ardından puanını 31'e yükseltirken, rakibi kırmızı-beyazlıların puanı da 37 oldu.
Beşiktaş direklere takıldı
Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor karşısında direkleri geçemedi.
Mücadelenin ilk yarısında Ciro Immobile'yle gole yaklaşan Beşiktaş, İtalyan oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut kale direğinden döndü.
63. dakikada Muçi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top ise arka direğe çarparak auta gitti.
Gedson Fernandes korkuttu
Geçtiğimiz hafta oynanan Sipay Bodrumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes, Samsunspor karşılaşmasında da sakatlık yaşayarak siyah-beyazlıları tedirgin etti.
Bir pozisyonda yerde kalan Gedson'a ilk müdahale saha içinde yapılırken, tecrübeli oyuncu sağlık ekibinin yardımıyla saha kenarına geldi. Beşiktaşlı oyuncu yapılan müdahalenin ardından oyuna dahil oldu.
Bu sezon ikinci kez gol sesi çıkmadı
Siyah-beyazlı takımın bu sezon ikinci kez bir maçında gol sesi çıkmadı.
Samsunspor karşısında defalarca pozisyona girmesine rağmen gol sevinci yaşayamayan Beşiktaş'ın sezonun ilk yarısında RAMS Başakşehir'le deplasmanda oynadığı müsabaka da golsüz sona ermişti.
Joao Mario ıslıklandı
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario oyundan çıkarken taraftarın protestosuyla karşılaştı.
Maça 11'de başlayan siyah-beyazlı futbolcu oyunda kaldığı süre içinde varlık göstermekte zorlanırken 60. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.
Joao Mario oyundan çıkmak için kenara gelirken Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı futbolcuyu ıslıkladı.
Samsunspor 10 kişi kaldı
Samsunspor'da Rick van Drongelen 67. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin 2. dakikasında Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Samsunsporlu oyuncu, 67. dakikada Ciro Immobile'yle ceza sahası önünde girdiği ikili mücadelede rakibini düşürdü. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam bu faulün ardından Drongelen'e ikinci sarı kart göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Halim Okta: "Kazanabileceğimiz bir maçtı, üzgünüz"
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, son haftaların en iyi oyununu oynadıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okta, "Son haftalardaki tempo ve kalite olarak en iyi maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadık. Rakibin eksik kalmasından sonra tek kaleye dönen bir maç oldu. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, kazanabileceğimiz bir maçtı, üzgünüz." diye konuştu.
Beşiktaş'ın hava toplarındaki eksiklikleri ile ilgili bir soruya Okta, "Yan ve yüksek toplar oyuncuların özellikleriyle alakalı. Belki transferdeki oyuncu tercihleri bunda etkili olmuştur. Bu tür organizasyonlar çok çalışarak verim elde ediliyor. Belki uzun süreli böyle bir çalışma olmadı. Bugün Felix Uduokhai'ın pozisyonu vardı, değerlendiremedi." şeklinde cevap verdi.
Thomas Reis: "Hakem göstermiş olduğu ikinci sarı kartla sonuca etki etmek istedi"
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'la golsüz berabere kalan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hakemin Rick van Drongelen'e gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Sonuç sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 10-15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı problemler yaşadık ama ilk yarıda daha iyi performans gösterdik. Ne yazık ki hakem göstermiş olduğu ikinci sarı kartla sonuca etki etmek istedi. İkinci yarının zor geçmesine rağmen net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Rick'in bizimle olmayacak olması bir problem." ifadelerini konuştu.
Hakemle ilgili konuşmayı sevmediğini söyleyen Reis, şunları kaydetti:
"Bunun benzerini Galatasaray maçında da yaşamıştık. Bugün de aynısı oldu. Ligin başından bu yana bizim için normal geçen birçok maç oldu ama bu iki maçta aleyhimize verilen kararlar vardı. Kartla alakalı hakemle hemfikir değilim. Bugün sonuçtan mutluyuz. Beşiktaş gibi çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı 10 kişiyle oynadık. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişiyle tamamlama fırsatımız olur. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız."
Marius Mouandilmadji'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir soruya Reis, "Bence penaltı değildi. Beşiktaşlı oyuncu önce vurdu ve sonra korner oldu. Biz de insanız ve hata yapıyoruz. Ben de hoca olarak hatalar yapıyorum. En kötü kararın ikinci sarı kart olduğunu düşünüyorum. Yüzde 50 olan pozisyonlarda rakibin lehine verilen kararlar oldu. Umarım hakemler bizim maçımızda daha adaletli kararlar verir." şeklinde cevap verdi.
Karşılaşmayı da değerlendiren Reis, ""Beşiktaş'ın oyuncu değerinin farkındayım. Takım olarak bizden daha pahalı olabilirler ama bu benim için önemli değil. 55. dakikadan sonra defans yapmamız gerekiyordu. Beşiktaş da kazanmak için bastırdı. İki taraf da çok fazla hata yaptı. Çok fazla top kayıpları oldu. Sezon boyunca buna benzer birçok maç yaşadık. Son pasları ne yazık ki istediğimiz şekilde veremedik. Yukarılarda kalmaya devam edersek oyuncularımın da değeri artacaktır. 1 puanı savaşarak aldık." ifadelerini kullandı.
Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istediklerini söyleyen Alman teknik adam, "İlk hedefimiz ligde kalmak, her maç bizim için çok önemli. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istiyoruz. Belki beşinci, belki sekizinci olacağız, belki daha iyi yerlerde bitireceğiz. Daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Reis, Beşiktaş'ın kendisine teklifte bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın yeni bir hocası var. Samsunspor'da olduğum için çok mutluyum." diye cevap verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.