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Spor, Futbol

Gaziantep FK evinde galip

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Fırat Özdemir  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Gaziantep FK evinde galip Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Vefa Temel'in ara pasında kale önünde topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Nita, eliyle topu ceza sahasının yanına doğru çevirdi.

40. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan yaptığı atağında Rroca'ın ortaladığı topa ceza sahasında Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'nin sağ kanattaki atağında ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale çizgisindeki Okan Erdoğan topu ayağıyla uzaklaştırdı.

69. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Gradel'in ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Denis Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

74. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denis Dragus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+5. dakikada Markovic'in ceza sahasının sağından kale önüne attığı topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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