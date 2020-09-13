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Spor, Futbol

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Ercan Çakar   | 13.09.2020
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

istanbul

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından UEFA'ya bildirilen listede, yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 3. turda, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



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