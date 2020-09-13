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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Erkan Tiryaki   | 13.09.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Ankara

Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

İlk yarı

11. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışından sonra ceza sahasının dışında sağ aut çizgisinde topla buluşan İlhan Parlak, pasını kale sahasının önündeki Sarlija'ya gönderdi. Sarlija'nın şutunda kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere gönderdi.

19. dakikada Lukasik'in kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Farnolle son anda tokatlayarak kurtardı.

44. dakikada konuk takımın atağında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği plase şutta top, üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı 

46. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kaleci Korcan Çelikay'ın uzaklaştıramadığı topu alan Novikovas, Korcan'ı geçemese de top Rashad Muhammed'de kaldı. Kaleci yerini almadan Rashad Muhammed'in çektiği şutta topu, ağlara gitmeden son anda Sarlija diziyle kurtarmayı başardı.

61. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bolingi, kale sahasının içinde arka direkte meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı gol, VAR incelemesinden sonra iptal edildi. Konuk ekip Emrah Başsan'la meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Burak Şeker, kenara gelerek inceleme yaptı. Golden önce orta sahada Novikovas'ın İlhan Parlak'a yaptığı harekete faul kararı veren hakem Burak Şeker, gol kararını iptal etti.

75. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sissoko'nun yaptığı ortaya bu sefer kale sahasının önünde kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara yolladı: 1-2.

90+2. dakikada Mayega'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde Ba'nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden auta gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.

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