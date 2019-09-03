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Spor, Futbol

Galatasaray'dan yeni transferler için imza töreni

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferleri için yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Sezer Yavuz   | 03.09.2019
Galatasaray'dan yeni transferler için imza töreni

Istanbul

Galatasaray Kulübü, 1. transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yarın imza töreni düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler için yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi.

Saha içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi.

İmza töreninin biletlerinin "passo.com.tr" üzerinden 23 liraya satışa sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, imza töreninde meşale yakmanın yasak olduğu belirtilirken, stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde, el konulacağı vurgulandı.


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