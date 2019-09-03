Yağlı güreş sevdalısı kentin pehlivanları destan yazıyor
Güreşte 7 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Antalya'da pehlivanlar, başta tarihi Kırkpınar ve Elmalı güreşleri olmak üzere katıldıkları organizasyonlarda madalyaları topluyor.
Antalya
Ata sporu yağlı güreşin yoğun ilgi gördüğü Antalya'da yetişen pehlivanlar, katıldıkları müsabakalarda başarılarıyla dikkati çekiyor.
Güreşte 7 bin lisanslı sporcuya sahip Antalya'da, yağlı güreş ayrı bir öneme sahip. Kentte yaşayan 7'den 70'e sporseverler, adeta güreşle yatıp güreşle kalkarak Antalya'daki organizasyonların yanı sıra değişik illerdeki yağlı güreşleri de kaçırmıyor.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de Antalya'dan çok sayıda güreşsever gitti. Edirne'deki Antalya rüzgarı, er meydanında da esti. Tüm boylara bakıldığında çoğu pehlivan Antalya adına güreşirken, bu durum finale de yansıdı. Finalde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz, hemşehrisi Orhan Okulu'ya karşı güreşti ve kazanan yine Antalya oldu.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 11 yılda Antalyalı pehlivanlar Mehmet Yeşil Yeşil (2009-2010), Ali Gürbüz (2011-2012-2019), İsmail Balaban (2013-2017) ve Orhan Okulu (2015-2018) 9 kez şampiyon oldu.
Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Tarihi Elmalı Güreşleri'nde ise Antalya Kumlucalı Orhan Okulu son 6 yıldır üst üste başpehlivanlığı kimseye kaptırmıyor. Okulu'dan önce iki yıl (2011-2012) son Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, 2010'da ise yine Antalyalı Osman Aynur, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.
Şimdi kentte 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 7 asırlık Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da "dualı çayırın aslanları", altın kemer için er meydanında kozlarını paylaşacak.
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan çocuk güreşçiler, bir gün örnek aldıkları başpehlivan ağabeylerinin seviyesine ulaşabilmek için disiplinle aralıksız çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.