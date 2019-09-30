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Spor, Futbol

Galatasaray Terim yönetiminde 74. Avrupa maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 27 yenilgi aldı.

Ercan Doğan   | 30.09.2019
Galatasaray Terim yönetiminde 74. Avrupa maçına çıkıyor

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 74. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'de 48 maç

Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 48 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 48 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

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