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Spor, Futbol

Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın 'maçı erkene alalım' teklifine destek

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Galatasaray ile yapacakları maçın başlama saatinin, beklenen kar yağışı nedeniyle erkene alınması konusunda sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi olumlu karşıladıklarını söyledi.

Ercan Çakar   | 11.02.2021
Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın 'maçı erkene alalım' teklifine destek

Istanbul

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçın başlama saatinin, beklenen kar yağışı nedeniyle erkene alınması konusunda sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi olumlu karşıladıklarını söyledi.

Mehmet Fatih Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuyla ilgili Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum."

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