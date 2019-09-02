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Spor, Futbol

Galatasaray Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 02.09.2019
Galatasaray Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'ya 4 milyon lira imza parasının yanı sıra ilk sezon için 2 milyon lira, bir sonraki sezon için ise 2 milyon 200 bin lira ödeneceği belirtildi. 

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya üçüncü sene 2 milyon 500 bin, son sene ise 3 milyon lira ödeyecek.

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