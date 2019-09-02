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Spor, Futbol

Konyaspor'da transfer

Süper Lig ekibi Konyaspor, kanat oyuncusu Levan Shengelia ile kaleci Ozan Can Oruç'u renklerine bağladı.

Abdullah Doğan   | 02.09.2019
Konyaspor'da transfer

Konya

Süper Lig ekibi Konyaspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Dinamo Tiflis forması giyen 23 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Levan Shengelia ile 3 yıllık, milli kaleci Ozan Can Oruç ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Shengelia, "Konya'ya geldiğim andan itibaren hem tesislerden hem de stadyumdan inanılmaz etkilendim. Büyüleyici bir atmosferin beni beklediğini tahmin edebiliyorum. Transferin hemen öncesinde milli takıma davet edildim. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Milli maçların ardından hemen Konya’ya geleceğim ve çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.


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