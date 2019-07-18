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Spor, Futbol

Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti

Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'dan kaleci Okan'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkan Tiryaki   | 18.07.2019
Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti

İstanbul

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.

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