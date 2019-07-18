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John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı

Bordo-mavili ekibin Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.07.2019
John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı

Ankara

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı.

  • Trabzonspor Nijeryalı futbolcuyla anlaştı

Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough'da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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