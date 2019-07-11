Euro
6.39
Dolar
5.66
BIST 100
99,529.23
Altın
1,421.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Srebrenitsa soykırımı kurbanları için anma töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray taraftarından protesto

ultrAslan taraftar grubu, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararının kaldırılması için açılan dava nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Emrah Oktay   | 11.07.2019
Galatasaray taraftarından protesto

İstanbul

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararının kaldırılması için açılan davayı protesto etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın aldırdığı tedbir kararına yapılan itirazla ilgili duruşma başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmayla ilgili protesto düzenledi.

ultrAslan'ın organize ettiği protestoda bir araya gelen bir grup taraftar, sloganlarla idari ibrasızlıkla yönetim kurulunu değiştirme yöntemine tepki gösterdi.

Tezahüratlarla durumu protesto eden taraftarlar, "Galatasaray halkındır Lisenin değil", "Milyonlarca ses 'Galatasaray halkın' diyor", "Mekteb-i Sultani Onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur" ve "Tüzük değişsin üyelik açılsın" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

ultrAslan taraftar grubu avukatı Serdar Öktem'in okuduğu basın açıklamasında, özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tavrımızı lekelemek için atılan iftiraların ve yapılan provokasyonların aksine mevcut yönetimi desteklemeye değil, Galatasaray'ın başına gelecek bu ve bundan sonraki tüm yönetimlerin rahatlıkla çalışabilmesi için lisecilerin idari ibrasızlık adı altında darbe kültürüne karşı her zaman Galatasaray taraftarının burada olduğunu haykırmak için toplandık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?

Benzer haberler

Galatasaray'a yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraza ret

Galatasaray'a yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraza ret

Galatasaray taraftarından protesto

Kolombiya’da taksicilerden Uber protestosu

Galatasaray Kulübünde kritik dava günü

Galatasaray Kulübünde kritik dava günü
'Futbolcu almıyorsak veremediğimizden değil vermediğimizdendir'

'Futbolcu almıyorsak veremediğimizden değil vermediğimizdendir'
Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor