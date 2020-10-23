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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray’ı konuk edecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Yunus Hocaoğlu   | 23.10.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray’ı konuk edecek

Erzurum

Milli maçlar öncesinde ligde çıktığı 4 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında rakip takım Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle 5. haftadaki bu maçı oynayamadı.

Sarı-kırmızılı takımı ligin 6. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 19.00'da başlayacak Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.


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