Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray’ı konuk edecek

Erzurum
Milli maçlar öncesinde ligde çıktığı 4 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında rakip takım Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle 5. haftadaki bu maçı oynayamadı.
Sarı-kırmızılı takımı ligin 6. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 19.00'da başlayacak Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.