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Dünya

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 18. haftasında da devam etti.

Mustafa Deveci   | 24.10.2020
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi

Kudüs

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 18. haftasında da devam etti.

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Tel Aviv'deki Rabin Meydanı ve Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları da "Yolsuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz" ve "Artık Git" yazılı pankartlar taşıdı.

Batı Kudüs'te 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail’de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

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