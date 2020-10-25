Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde yangın çıktı
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'de protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 25.10.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'de protesto edildi Fotoğraf: Eşref Musa / AA

Tel Abyad

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ve Şanlıurfa'nın 

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da onlarca sivil, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etmek için bir araya geldi.

Protestocular, "İslam barış dini, terörizme yer yok" ve "Fransız ürünlerine boykot" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

Onlarca kişi, Macron’un posterlerini yaktı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın İslam'ı düşman bir din gibi gösteren Macron'u protesto etmek için toplandığını söyledi.

Hamdo, "İslam dini barışın dinidir, içinde terörizme yer yoktur. Terörün kaynağı Fransa'dır. Cezayir'de 1,5 milyon kişiyi katlettiğini unutmadık." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger: Kovid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı
Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
New York Fed: Krizlerde gelişmekte olan ülkeler de parasal genişlemeye gidebilir

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'de protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'de protesto edildi

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu ülkeye çağırdı

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı

İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağı olaylı başladı

Fransa'da Macron gibi yerel yöneticiler de Müslümanları hedef alan uygulamalara başladı

Fransa'da Macron gibi yerel yöneticiler de Müslümanları hedef alan uygulamalara başladı
Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi

Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi