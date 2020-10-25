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Dünya

Iraklılar, 25 Ekim gösterilerinin birinci yılında Tahrir Meydanı'nda

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, geçen yılki gösterilerde sivillerin öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılmasını istedi.

Haydar Karaalp   | 25.10.2020
Iraklılar, 25 Ekim gösterilerinin birinci yılında Tahrir Meydanı'nda Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 25 Ekim 2019’da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle patlak veren gösterilerin birinci yılında protestocular Tahrir Meydanı’na akın etti.

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, geçen yılki gösterilerde sivillerin öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılmasını istedi.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler ayrıca, İran ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Geçen yıl patlak veren halk gösterilerinde yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gösteri alanlarına yakın bazı binalara keskin nişancıların yerleştirildiği iddia edilmişti.

2003 sonrası Irak'taki en geniş katılımlı gösteriler olan ve uzun süre devam eden 25 Ekim gösterileri, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümetin istifasına yol açmıştı.

Mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıklasa da olayla ilgili komisyonun çalışmalarından henüz sonuç çıkmadı.

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