Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek

İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.
Galatasaray, Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü sahasında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise futbolcular taktik çalıştı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.