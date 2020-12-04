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Spor, Futbol

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: Oyuncularımın hepsi çok iyi performans gösterdi

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Önder Felek   | 04.12.2020
Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: Oyuncularımın hepsi çok iyi performans gösterdi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Sivas

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas'a kazanmak için geldiklerini ve bu amaçlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Galip gelerek gruptan çıkmayı garantilediklerini dile getiren Emery, "Genel olarak 90 dakika boyunca takım olarak savaştık. Yapmamız gerekeni ortaya koyduk. 3 puanı kazandık bu da bizim bir üst tura çıkmamızı sağladı." dedi.

Emery, genç ve tecrübeli bütün oyuncuları kullanmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın hepsi çok iyi performans gösterdi. Amacımızı gerçekleştirmiş olduk. Genel olarak kolektif bir oyun ortaya koyduk. Zaten en başından beri sonuca odaklanmıştık. Takımı kontrollü bir şekilde kullandık. Gerektiği zaman pozisyona girilecek şekilde bir sistem kurduk. Bu oyun için de sabretmemiz gerekti. Pozisyonlara girebilmek için uygun zamanda uygun hamleler için sabrettik. Maç boyunca oyun yapısını koruduk."

"3 puan güven verdi, bu şekilde devam etmeye çalışacağız." diyen Emery, "Karabağ maçı öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Bu bize bir rahatlık verdi ama bizi yumuşatacak bir rahatlık değil. Karabağ maçına da yenmek için çıkacağız." şeklinde konuştu.


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