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Burak Yılmaz 4 dakikada attığı 2 golle turu getiren isim oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla başladı.

Abdulkadir Karakaya   | 03.12.2020
Burak Yılmaz 4 dakikada attığı 2 golle turu getiren isim oldu

İstanbul

I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.

Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.

G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bugün oynanan maçların ardından Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb ve Kızılyıldız gruptan çıkmayı garantiledi.

TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu

AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4

Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0

H Grubu

Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2

I Grubu

Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1

Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

J Grubu

LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3

Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

K Grubu

CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1

Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

L Grubu

Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0

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