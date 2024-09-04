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Spor, Futbol

Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı

Fatih Erel  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı

İstanbul

Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.

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