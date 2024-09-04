Dolar
34.00
Euro
37.68
Altın
2,494.74
ETH/USDT
2,455.70
BTC/USDT
58,150.00
BIST 100
9,984.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hakan Çalhanoğlu, Altın Top ödülüne aday gösterildi

İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

Fatih Erel  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Hakan Çalhanoğlu, Altın Top ödülüne aday gösterildi

İstanbul

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Benzer haberler

Arda Güler, 2024 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Arda Güler, 2024 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Hakan Çalhanoğlu, Altın Top ödülüne aday gösterildi

Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi
Galatasaray, Victor Osimhen transferini duyurdu

Galatasaray, Victor Osimhen transferini duyurdu
Fenerbahçe, UEFA kadrosunun tamamlandığını duyurdu

Fenerbahçe, UEFA kadrosunun tamamlandığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet