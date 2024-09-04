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Spor, Paris 2024

Milli para masa tenisçiler, Eyfel Kulesi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı.

Erkan Tiryaki  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Milli para masa tenisçiler, Eyfel Kulesi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı Fotoğraf: Erkan Tiryaki/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Milli sporcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını, Türkiye'ye madalyalar kazandırdıkları için de gurur yaşadıklarını anlattılar.

Paris 2024'te Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi para tenisinde Türkiye'ye kendi branşlarında çiftlerde ilk madalyayı kazandırırken, Ali Öztürk de bireyselde madalya alma sevinci yaşadı.

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