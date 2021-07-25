Galatasaray PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau takımla ilk antrenmanına çıktı
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.
Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray'dan Saracchi için geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Marcelo Saracchi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Geçmiş olsun Marcelo Saracchi!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2021
🔗 https://t.co/X0FPh1A7WC pic.twitter.com/n1edF9vK6m
Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray formasını terleten, eski futbolcumuz Marcelo Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını üzüntü ile öğrendik. Kulübümüz, teknik direktörümüz Fatih Terim, teknik heyet, oyuncular ve Florya'daki tüm çalışma arkadaşları olarak Saracchi'ye 'geçmiş olsun' diyor, iyi dileklerimizi iletiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.