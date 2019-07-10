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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünde kritik dava günü

Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazın duruşması yarın görülecek.

Emrah Oktay   | 10.07.2019
Galatasaray Kulübünde kritik dava günü

İstanbul

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazın duruşması yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Bazı üyelerin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru sonrası 13 Haziran'da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için yarına ertelenmişti.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek duruşma, yarın saat 11.30'da başlayacak. Mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.


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