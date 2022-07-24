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Spor, Futbol

Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa'yı yendi

Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Ercan Çakar   | 24.07.2022
Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa'yı yendi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

İstanbul

Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakip kalede birkaç önemli fırsat yakalayan Galatasaray, aradığı golü 30. dakikada buldu. Gomis'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, uzak mesafeden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa, kısa sürede rakibine karşılık vererek skoru 1-1 yaptı. Lacivert-beyazlı takımın 35. dakikadaki atağında Ben Ouanes'in çizgiye indikten sonra çıkardığı topa, Hajradinovic ceza yayı içinden sert vurdu ve meşin yuvarlak yan kale direğine de çarparak ağlara gitti.

İkinci yarının ilk bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Galatasaray 66. dakikada yeni transferi Seferovic ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topla ceza sahasına giren Seferovic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Kalan sürede iki takım da skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Seferovic golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 60. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olan Seferovic, 66. dakikada ağları havalandırarak takımının 2. golünü kaydetti. Seferovic, maç sonunda tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

Bu arada 61. dakikada Omar Elabdellaoui'nin yerine oyuna giren yeni transfer Leo Dubois da takımla ilk maçına çıktı.

Hazırlık maçlarındaki ikinci galibiyet

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında ikinci galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşamıştı

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 20 bin sarı-kırmızılı taraftar, maçı tribünden takip ederek takımlarına destek verdi. Taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar önündeki ilk maçına çıkan Okan Buruk, tribünleri selamladıktan sonra kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine "üçlü" de çektirdi.

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