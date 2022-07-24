Dolar
17.77
Euro
18.12
Altın
1,727.60
ETH/USDT
1,606.00
BTC/USDT
22,713.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı

109. Fransa Bisiklet Turu'nda Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard birinci oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.07.2022
Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı

Ankara

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, başkent Paris'teki 116 kilometrelik parkurda yapıldı.

Etabı 77. sırada bitiren Vingegaard, genel klasmanda 79 saat 33 dakika 20 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı. Geçen yılki organizasyonu ikinci sırada tamamlayan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi, kariyerinin ilk büyük tur zaferine Fransa'da ulaştı.

Son iki organizasyonun şampiyonu BAE Emirates takımından Tadej Pogacar ikinci, Ineos Grenadiers ekibinden Büyük Britanyalı Geraint Thomas ise üçüncü olarak turu tamamladı.

Son etabı Philipsen kazandı

Turun son etabında ilk sırayı, 2 saat 58 dakika 32 saniyelik süresiyle Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen elde etti.

BikeExchange-Jayco ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux'tan Norveçli Alexander Kristoff üçüncü sırada etabı bitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz
Siyasiler, Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor
Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı

Ringlerin şampiyon annesi: Ayşe Ateş Karaca