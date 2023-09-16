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Spor, Futbol

Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

Futbolda Türkiye için 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Emrah Oktay  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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