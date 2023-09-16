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Spor, Futbol, Dosya haber

Süper Lig takımları, transferde ithale yöneldi

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından oyuncu alma yönünde kullandı.

Emrah Oktay  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Süper Lig takımları, transferde ithale yöneldi

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Süper Lig'in 20 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına toplamda 276 oyuncuyu kattı. Bu oyunculardan 191'ini yurt dışından gelirken, 85'ini ise Türkiye içinden alındı.

Süper Lig takımları, transferde ithale yöneldi

En fazla ithali Hatayspor yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Atakaş Hatayspor getirdi.

Hatay temsilcisi, yaptığı toplam 20 transferin 15'ini yurt dışındaki takımlardan aldı. Hatayspor'u 13'er oyuncu ile Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takip etti.

Transfer tahtasını son gün açan Kayserispor, yurt dışından aldığı 3 oyuncuyla en az ithal eden kulüp olarak dikkati çekti.

24 Türk ülkesine döndü

Takımlar, yurt dışından 24 Türk futbolcuyu getirdi.

Yurt dışından alınan 189 futbolcunun 24'ünü Türk vatandaşları oluşturdu.

Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Mert Çetin, Emirhan İlkhan gibi Türkiye'de yetişip yurt dışına çıkan oyuncuların yanı sıra gurbetçi oyuncular da kulüplerin transfer çalışması kapsamında ülkeye geldi.

Sayılar

Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

TakımYurt dışıYurt içi
Hatayspor155
Alanyaspor134
Trabzonspor133
Fenerbahçe132
Çaykur Rizespor134
Samsunspor124
Galatasaray122
Fatih Karagümrük116
Adana Demirspor113
Antalyaspor111
Gaziantep FK95
İstanbulspor94
MKE Ankaragücü85
Beşiktaş83
Kasımpaşa82
Konyaspor64
Başakşehir63
Pendikspor516
Sivasspor55
Kayserispor34

Transferde tercih İngiltere

Süper Lig takımları, transferde en fazla İngiltere'de top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İngiliz kulüplerinden 23 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İngiltere'yi 21 transferle Fransa, 19 futbolcuyla İtalya izledi.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

ÜlkelerSayı
İngiltere23
Fransa21
İtalya19
Portekiz, Almanya13
Yunanistan11
Hollanda, Suudi Arabistan6
Belçika, Brezilya, Çekya, Birleşik Arap Emirlikleri5
İspanya, Hırvatistan, Arnavutluk, Rusya, İsviçre4
ABD, Ukrayna, Polonya3
Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, İskoçya, Katar, Romanya, Senegal, Finlandiya, İsrail2
Güney Afrika, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Irak, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan, Mısır, Norveç, Özbekistan, Şili1
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