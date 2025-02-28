Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
Yarın:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
2 Mart Pazar:
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Ankara Aktepe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
14.00 Altınordu-Beykoz Anadoluspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)
2 Mart Pazar:
14.00 Kepezspor-Kırklarelispor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 İskenderunspor-E Koleji Isparta 32 (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Altay (Faruk Çelik)
14.00 1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-Fethiyespor (Tarsus İlçe)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Ankara Demirspor-Ülkea Nazillispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)
14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi-Çimentaş Elazığspor (Bolluca)
2 Mart Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Diyarbekirspor-Karaman FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Yeni Buca)
14.00 Giresunspor-Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK (Dağılgan)
14.00 Somaspor-Belediye Derincespor (Soma Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.00 Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor (Alsancak Mustafa Denizli)
2 Mart Pazar:
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tokat Belediye Plevnespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor (Arhavi İlçe)
14.00 23 Elazığ FK-Muşspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Kırşehir FSK-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bursaspor-Silifke Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup
Yarın:
14.00 Tire 2021-Etimesgutspor (Aliağa Atatürk)
2 Mart Pazar:
14.00 Smart Holding Çayelispor-Balıkesirspor (Çayeli İlçe)
14.00 Yurt Et Amasyaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (12 Haziran)
14.00 Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)
14.00 Silivrispor-Adıyaman FK (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-İnegöl Kafkasspor (Kelkit İlçe)
14.00 Uşakspor-T. Metal 1963 (Uşak 1 Eylül)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Fatsa Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
2 Mart Pazar:
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-1923 Mustafakemalpaşaspor (Sorgun İlçe)
14.00 Bayburt Özel İdare-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Osmaniyespor FK-Küçükçekmece Sinopspor (7 Ocak)
14.00 52 Orduspor FK-10 Numara Sportif Efeler 09 (Yeni Ordu)
14.00 Çorluspor 1947-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (General Basri Saran)
14.00 Alanya 1221 FSK-Viranşehir Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Çankayaspor-Pazarspor (Osmanlı)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Aliağa Futbol (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
Yarın:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967 (Tepecik Şenol Güneş)
2 Mart Pazar:
14.00 Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.00 Kırıkkale FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Başpınar)
14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Denizlispor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Mardin 1969 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Niğde Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
14.00 Polatlı 1926-İzmir Çoruhlu FK (Polatlı İlçe)
14.00 Edirnespor-Bursa Nilüfer FSK (Tunca Futbol Sahası)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.