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Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.30 Karşıyaka-Beşiktaş Fibabanka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafak Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

18.00 Türk Telekom-Bursaspor Yörsan (Ankara)

2 Mart Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

20.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Danilos Pizza (Servet Tazegül)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

2 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Trabzonspor-Esenler Erokspor (Hayri Gür)

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-İstanbul Ankaspor (TOBB ETÜ)

17.00 Haremspor-Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)

2 Mart Pazar:

13.00 Finalspor-iLab Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-OGM Ormanspor (Bodrum)

17.00 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls Co Basket (Kurtdereli)

3 Mart Pazartesi:

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)

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