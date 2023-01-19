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Spor, Futbol

Fenerbahçe kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Süha Gür   | 19.01.2023
Fenerbahçe kupada çeyrek finalde Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağda topla buluşan ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak çizgiye inen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Zajc'ın önüne yerden bıraktı. Sloven futbolunun gelişine şutunda top filelere gitti: 1-0.

26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Arda, ayakta alkışlandı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı.

17 yaşındaki yıldız oyuncu, 78 gün sonra takımıyla ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, rakibine şık bir çalım atarak pozisyonu hazırlayan isim olan Arda, Kadıköy'de uzun süre ayakta alkışlandı.

Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında alkışlanırken, golde sonra uzun süre lehine tezahürat yapıldı.

Arda, maçın 65. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

8 maça 11'de başlayan Zajc, her kulvarda gol attı

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da golle buluştu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve attığı 9 golle dikkati çeken 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre bakımından geçen senenin çok gerisinde kaldı.

Yeterince forma bulamamasına rağmen oynadığı maçlarda gol yollarında etkili bir görüntü sergileyen Zajc, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada gol atmayı başardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maça ilk 11'de başlayan ve Çaykur Rizespor'a karşı 12. dakikada takımını öne geçiren golü atan Zajc, ligde Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rennes'e karşı gol atmayı başarmıştı.

Samuel devam edemedi

Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tamamlayamadı.

Müsabakanın 79. dakikasında kendisini yere bırakan oyuncu, sahada tedavi edildi ve değişiklik kararı verildi.

Osayi-Samuel, maçın 81. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

Valencia yine attı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Ligde 15 golle gol krallığında zirvede bulunan Ekvadorlu santrfor, Avrupa'da da 2 gol bulmuştu.

Valencia, Çaykur Rizespor karşısında takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı ve tüm kulvarlarda bu sezon 18. golünü kaydetti.

Peres sahalara döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.

Avrupa'da 4, kupada 1, ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından Çaykur Rizespor müsabakasında forma giydi.

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