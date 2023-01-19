Gaziantep FK penaltılar sonucu çeyrek finalde

Gaziantep
39. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Maxim, meşin yuvarlığı kale dibindeki Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
45+1. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Guilherme'nin pasıyla buluşan Ikpeazu'nun dönerek çektiği şutta top kalenin sağından dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
60. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic'in kafa şutu sonrası kaleci Erhan Erentürk, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
108. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Orta sahadan gelişen atakta Markovic'in ara pasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'ün sağından ağlara gitti: 1-0.
120+2. dakikada Konyaspor penaltı kaçırdı. Hakem Yiğit Aslan ceza sahasında Sagal'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Guilherme'nin kullandığı penaltıyı kaleci Günay Güvenç kurtardı.
120+4. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'dan seken topu arka direkte Diouf kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran Gaziantep FK, çeyrek finale çıkan taraf olmayı başardı.
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