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Spor, Futbol

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ercan Çakar   | 19.01.2023
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Pakkan

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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