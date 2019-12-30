Euro
6.65
Dolar
5.95
BIST 100
114,771.00
Altın
1,513.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Asena Akçay   | 30.12.2019
Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şirket ile teknik direktör Ünal Karaman arasındaki 7 Haziran 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, buna göre Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki 1 Aralık 2019 - 31 Mayıs 2020'yi kapsayan 6 aylık dönemden doğacak 2 milyon 250 bin lira tutarındaki ileriye dönük tüm maaşlarının ödendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor
Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde Çoklu Öncelik Stratejisi
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor

Benzer haberler

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig'de Göztepe ilk yarıyı 23 puanla tamamladı

Medipol Başakşehir üç kulvarda yoluna devam eden tek takım

Taraftarlardan Ünal Karaman'a destek

Taraftarlardan Ünal Karaman'a destek
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bırakıp gitmek bana yakışmaz

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bırakıp gitmek bana yakışmaz