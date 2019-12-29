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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Ligin ilk yarısı tamamlanırken Demir Grup Sivasspor devre arasına lider girdi.

Erkan Tiryaki   | 29.12.2019
Süper Lig'de görünüm Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

İstanbul

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde 17. hafta sona ererken, Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti ve Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitirdi.

İlk yarının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar: 

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu


TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR17 11 4 2 35 16 19 37
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR17 9 6 2 32 17 15 33
3. TRABZONSPOR17 9 5 3 35 19 16 32
4. FENERBAHÇE17 9 4 4 34 21 13 31
5. BEŞİKTAŞ17 9 3 5 27 22 5 30
6. AYTEMİZ ALANYASPOR17 8 5 4 31 16 15 29
7. GALATASARAY17 7 6 4 23 15 8 27
8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR17 6 6 5 32 22 10 24
9. GAZİANTEP FK17 6 6 5 26 28 -2 24
10. GÖZTEPE17 6 5 6 19 20 -1 23
11. YUKATEL DENİZLİSPOR17 6 4 7 19 23 -4 22
12. ÇAYKUR RİZESPOR17 6 2 9 17 27 -10 20
13. GENÇLERBİRLİĞİ17 4 6 7 28 32 -4 18
14. KASIMPAŞA17 4 3 10 26 34 -8 15
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR17 3 6 8 15 24 -9 15
16. ANTALYASPOR17 3 5 9 15 33 -18 14
17. MKE ANKARAGÜCÜ17 2 6 9 15 34 -19 12
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR17 2 4 11 16 42 -26 10


18. hafta programı

Devre arası tatilinin ardından ligde 18-19 Ocak 2020 haftasında yapılacak 18. hafta maçlarını programı şöyle:

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

Antalyaspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor

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