Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bırakıp gitmek bana yakışmaz

Sivas
Bu sezonki başarılı performansıyla birçok kulüple adı anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını belirtti.
Mert Hakan Yandaş, "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz." ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4'ü ligde 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 gole imza attı.
Mert Hakan Yandaş'ın 31 Mayıs 2020'ye kadar Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.