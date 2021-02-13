Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Göztepe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 13.02.2021
Medipol Başakşehir, Göztepe'ye konuk olacak

İstanbul

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde son altı maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son dört maçından galibiyet alamayan Göztepe ise 26 puanla 12. durumda.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Nacer Chadli, Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Rafael ve Mehmet Topal'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir, Göztepe müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 26. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner de ceza sınırında bulunan bir diğer isim.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Benzer haberler

Fuat Çapa: Galatasaray için de kolay bir karşılaşma değil

Fuat Çapa: Galatasaray için de kolay bir karşılaşma değil

Medipol Başakşehir, Göztepe'ye konuk olacak

Denizlispor deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

Galatasaray Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Galatasaray Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek
Göztepe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Göztepe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek