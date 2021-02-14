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Spor, Futbol

Konyaspor evinde 3 puana uzandı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

Basir Gülüm   | 14.02.2021
Konyaspor evinde 3 puana uzandı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Süper Lig'in 25. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor maçı, ev sahibi Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

İkinci yarı

52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topa dokunan Abdülkerim Bardakçı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

67. dakikada Sekidika'nın pasında, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia rakiplerinden sıyrılarak sağdan getirdiği topu, ceza sahası içinde bulunan Sekidika'ya attı. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Sekidika, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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