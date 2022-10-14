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Spor, Futbol

Futbol'da haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 10'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 10'uncu, TFF 3. Lig'de ise 7'nci hafta müsabakaları oynanacak.

Ercan Çakar   | 14.10.2022
Futbol'da haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

Yarın:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

1. Lig

Bugün:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 Düzce Cam Düzcespor-Şanlıurfaspor (Düzce 18 Temmuz)

14.30 Ankaraspor-Batman Petrolspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Çorum FK (Esenler Erokspor-Misafir takım seyircisiz)

15.00 İnegölspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (İnegöl İlçe)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Somaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Arnavutköy Belediyespor (Menemen İlçe)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor (Tarsus İlçe)

16 Ekim Pazar:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha-Ev sahibi takım seyircisiz)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Adıyaman FK-Ankara Demirspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Pazarspor-Serik Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 1461 Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-GMG Kastamonuspor (Devrek İlçe)

15.00 Uşakspor-Bucaspor 1928 (Uşak 1 Eylül)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Diyarbekirspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Sarıyer (Balıkesir Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Kırşehir Futbol (Fethiye İlçe)

19.00 İskenderunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Yeni Hatay)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Faruk Çelik)

14.30 Hacattepe 1945-Yomraspor (Çubuk İlçe)

14.30 Nevşehir Belediyespor-52 Orduspor (3 Nolu Çim Saha)

14.30 1922 Konyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Belediye Derincespor-Çatalcaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Edirnespor-Belediye Kütahyaspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Amasyaspor FK (Şile)

19.00 Eskişehirspor-Karşıyaka (Eskişehir Yeni)


2. Grup:

Yarın:

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ayvalıkgücü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bulvarspor (Of İlçe)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Armoni Alanya Kestelspor (Iğdır Şehir)

14.30 Karaman FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Kemal Kaynaş)

15.00 Kuşadaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Bayrampaşaspor-Ergene Velimeşespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Turgutluspor-Elazığ Karakoçan FK (Turgutlu 7 Eylül)

19.00 Orduspor 1967-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Yeni Ordu)

3. Grup:

Yarın:

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Artvin Hopaspor-Güneş Holding Çankaya FK (Hopa)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Efeler 09 (Erbaa İlçe)

14.00 Malatya Erguvanspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Yeşilyurt Spor Kompleksi)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Fatsa Belediyespor (Muş Şehir)

14.30 Kepez Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Dağılgan)

15.00 Akhisarspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Spor Toto Akhisar)

16 Ekim Pazar:

13.30 Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor FK (İnegöl İlçe)


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