Futbol'da haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
Yarın:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
1. Lig
Bugün:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
Yarın:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Düzce Cam Düzcespor-Şanlıurfaspor (Düzce 18 Temmuz)
14.30 Ankaraspor-Batman Petrolspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Esenler Erokspor-Çorum FK (Esenler Erokspor-Misafir takım seyircisiz)
15.00 İnegölspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (İnegöl İlçe)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-Somaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00 Menemen FK-Arnavutköy Belediyespor (Menemen İlçe)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor (Tarsus İlçe)
16 Ekim Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha-Ev sahibi takım seyircisiz)
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Adıyaman FK-Ankara Demirspor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)
14.00 Pazarspor-Serik Belediyespor (Pazar İlçe)
14.00 1461 Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-GMG Kastamonuspor (Devrek İlçe)
15.00 Uşakspor-Bucaspor 1928 (Uşak 1 Eylül)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Diyarbekirspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Sarıyer (Balıkesir Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Kırşehir Futbol (Fethiye İlçe)
19.00 İskenderunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Yeni Hatay)
3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Entegre Solar Elazığspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Faruk Çelik)
14.30 Hacattepe 1945-Yomraspor (Çubuk İlçe)
14.30 Nevşehir Belediyespor-52 Orduspor (3 Nolu Çim Saha)
14.30 1922 Konyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Belediye Derincespor-Çatalcaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 Edirnespor-Belediye Kütahyaspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Amasyaspor FK (Şile)
19.00 Eskişehirspor-Karşıyaka (Eskişehir Yeni)
2. Grup:
Yarın:
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ayvalıkgücü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bulvarspor (Of İlçe)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Armoni Alanya Kestelspor (Iğdır Şehir)
14.30 Karaman FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Kemal Kaynaş)
15.00 Kuşadaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Bayrampaşaspor-Ergene Velimeşespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Turgutluspor-Elazığ Karakoçan FK (Turgutlu 7 Eylül)
19.00 Orduspor 1967-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Yeni Ordu)
3. Grup:
Yarın:
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Artvin Hopaspor-Güneş Holding Çankaya FK (Hopa)
14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Efeler 09 (Erbaa İlçe)
14.00 Malatya Erguvanspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Yeşilyurt Spor Kompleksi)
14.00 Muş 1984 Muşspor-Fatsa Belediyespor (Muş Şehir)
14.30 Kepez Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Dağılgan)
15.00 Akhisarspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Spor Toto Akhisar)
16 Ekim Pazar:
13.30 Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor FK (İnegöl İlçe)
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