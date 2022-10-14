Dolar
18.59
Euro
18.15
Altın
1,666.24
ETH/USDT
1,318.40
BTC/USDT
19,604.00
BIST 100
3,619.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Emre Doğan   | 14.10.2022
Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fatih Karagümrük, 5 maçtır galip gelemiyor. Çıktığı müsabakalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, haftaya 6 puanla 18. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 7 puan elde eden Hatayspor, 17. basamakta yer aldı.

Fatih Karagümrük'te Colin Kazım-Richards, Matteo Ricci, Rayyan Baniya ve Ebrima Colley'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe ile oynanan müsabakada burnu kırılan Magomed Ozdoev'in ise özel maskeyle forma giymesi bekleniyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise eski takımına karşı sahada yer alacak. Demirel, ilk teknik adamlık deneyimini geçen sezon Fatih Karagümrük'te yaşamıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligde oynadığı son iki maçını kazanan bordo-beyazlı ekip, 9. haftayı 7 puanla 17. sırada tamamladı.

Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: Panagiotopoulos ile görüşmede diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım
MİT, PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi
Ocaktan bu yana terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısı 101 oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak

Futbol'da haftanın programı

Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor
Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı

Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet